مجلس الوزراء يقرر تبرع وزارة النفط بأكثر من 14 مليارا لثلاث مستشفيات

وذكرت ، في بيان أن " قرّر تبرع بأكثر من 14 مليار دينار إلى ، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل وتطوير 3 مستشفيات".وتابعت، أن "المبلغ يتضمن 10,115,339,020 ديناراً لمديرية التدريبي، لاستكمال إجراءات إعادة تأهيل وتطوير المستشفى، فضلاً عن ملياري دينار لمستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب، لاستكمال أعمال التأهيل والتطوير"، مشيرة الى أن "التبرع يشمل كذلك ملياري دينار لمستشفى القلب في ".وأشارت إلى أن "دور وزارة النفط يقتصر على توفير المبالغ المذكورة، على أن تتحمل وزارة مسؤولية الإجراءات التعاقدية والشراء كافة، وسلامتها ودقتها".واستثنى مجلس الوزراء "المبالغ المذكورة آنفاً من الفقرات الواردة في قرارات سابقة لمجلس الوزراء وكتب لمجلس الوزراء، المتعلقة بضبط النفقات وإلزام شركات قطاع التمويل الذاتي بعدم تقديم الدعم المالي".