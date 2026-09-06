التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي

وذكر بيان للوزارة، انه "يتضمن الدليل الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية وخطوات التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع العلمي والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها".ودعت "أبناءها الطلبة الى معاينة دليل الطالب وشروط وضوابط وخطوات التقديم الى الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا".دليل الطالب للقبول المركزي :https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/06092026.pdf