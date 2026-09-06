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التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي
محليات
2026-09-06 | 08:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,121 شوهد
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الاحد، إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2027/2026.
وذكر بيان للوزارة، انه "يتضمن الدليل الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية وخطوات التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع العلمي والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها".
ودعت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
"أبناءها الطلبة الى معاينة دليل الطالب وشروط وضوابط وخطوات التقديم الى الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا".
دليل الطالب للقبول المركزي :
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/06092026.pdf
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