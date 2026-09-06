العراق يعيد 33 مهاجرا غير شرعيا الى البلاد

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "جهود السفارة وبالتنسيق مع في ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم ، نجحت بترتيب إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين وتوفير تذاكر السفر لهم؛ بهدف تخفيف الأعباء عن عائلاتهم".وأوضح أن "مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بفئة الشباب من المهاجرين، ما يعرضهم للمخاطر والمساءلة القانونية"، موضحًا أن "الطائرة التي ستقل المهاجرين سيكون موعدها اليوم عند الساعة 8 مساء بتوقيت وموعد وصولها إلى عند الساعة 5 صباح غد الإثنين بتوقيت بغداد".ولفت الصحاف إلى، أن "نجاح جهود السفارة يأتي باستمرار التنسيق عالي المستوى مع ودائرة العلاقات الخارجية في "، مضافًا إلى "استدامة تبادل المعلومات والتعاون مع السلطات الأمنية في طرابلس، لا سيما مركز مكافحة الهجرة غير شرق العاصمة في تاجوراء، الذي يستمر ببذل جهود استثنائية لتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين".