كتلة برلمانية تدعم إقرار قانون هيئة الغذاء والدواء: سنتبناه في البرلمان

وقال ، خلال مؤتمر صحفي عقده في بحضور أعضاء الكتلة، إن " داعمة لتوجه لإقرار قانون هيئة الغذاء والدواء، ونعده من أهم القوانين المطروحة حالياً"، مؤكداً "استعداد الكتلة لتبني هذا القانون وإقراره، لمواجهة المشاكل والتشابك والتداخل بين الوزارات".وأضاف أن "القانون معني بالأمن الغذائي والأمن الدوائي"، مبيناً أن "تشكيل هيئة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء وبإشراف مباشر منه سيبعد الأمزجة السياسية عن هذا الملف، وبالتالي فإن القانون يصب في مصلحة الشعب العراقي وتأمين الأمن الغذائي والدوائي".وأشار التميمي إلى أن "قانون هيئة الغذاء والدواء سيكون من أهم القوانين التي ستتبناها الكتلة عند وصوله إلى مجلس النواب".