وقال المصدر لـ ، ان " أصدرت اليوم، حكما بالحبس ثلاثة أشهر وعشرة أيام للمدعوة (نريمان الرضا) الملقبة بـ (نارو)".وأضاف ان "ذلك جاء بعد اتخاذ في الإجراءات القانونية بحقها لقيامها بنشر محتوى مخالف للحياء والآداب العامة".