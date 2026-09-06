جمع تواقيع برلمانية لاستحداث محافظة جديدة

وجاء في كتاب وقعه 114 نائباً، موجه الى رئيس ، "نرجو التفضل باتخاذ ما يلزم ومفاتحة رئيس ، لاستحداث محافظة في شمال (محافظة الصويرة)، وفقاً لما تقتضيه الاجراءات القانونية والادارية".وأشار الكتاب الى ان "المناطق المشمولة بالمقترح تتوافر فيها الشروط والمعايير القانونية والتخطيطية اللازمة لاستحداث محافظة، لاسيما بعد استكمال اجراءات الاستفتاء العام للسكان، الأمر الذي يعزز امكانية المضي بالاجراءات الاصولية اللازمة لهذا الامر".