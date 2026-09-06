الامن والدفاع: قانون الحشد الشعبي سيصل البرلمان خلال 72 ساعة وعازمون على تمريره

وقال عضو اللجنة والنائب عن ائتلاف الاعمار والتنمية ياسر اسنكدر وتوت لـ ، ان "كتلة الاعمار والتنمية متبنية لقانون "، مبينا "التقينا برئيس الوزراء واكد انه سيرسل القانون الى البرلمان".وأضاف ان "موضوع الحشد الشعبي مهم، حيث سيتم دمج جميع الفصائل وانهاء موضوع السلاح"، مؤكدا "العزم على تمرير قانون الحشد الشعبي".وبين ان "القانون سيصل الى البرمان خلال 72 ساعة"، موضحا ان "هناك اتفاق على تمرير القانون".وبين ان "القانون مهم حيث سيدمج الفصائل تحت اطار القانون واوامر القائد العام للقوات المسلحة".