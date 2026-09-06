لا تهاون في فرض معايير السلامة والأمان.. الدفاع المدني يفتش الشورجة

وذكر بيان للمديرية، تابعته ، أن "مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي ، اجرى جولة ميدانية في مركز دفاع مدني ببغداد".واكد علك "على عدم التهاون في فرض معايير السلامة والأمان لحماية العصب الاقتصادي للعاصمة".ووجه علك، بحسب البيان، بـ "إحالة جميع الجهات المخالفة إلى جلسات الفصل القانونية، ومواصلة تنفيذ أوامر الإغلاق القضائي بحق الأسواق والمحال غير الملتزمة بمتطلبات الدفاع المدني، إلى جانب رفع درجة الجاهزية والاستعداد التام لفرق الإطفاء للتعامل الفوري مع الطوارئ".وبين أن "النهج الحازم في تطبيق القانون أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ بمعدلات حوادث الحريق"، لافتا الى "استمرار حملات لتأمين سلامة المنشآت الحيوية في عموم البلاد".