وزير التربية يصدر توجيها يخص التلاميذ ذوي الإعاقة

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية وجه بقبول التلاميذ من ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة في الصفوف النظامية، استجابة لمناشدات اولياء امورهم، لحين اكتمال العدد اللازم لفتح صفوف التربية الخاصة".واكد وزير التربية وفقا للبيان "قبولهم ضمن برنامج الدمج التربوي الشامل، على ان ينتقلوا الى صفوف التربية الخاصة عند اكتمال العدد المحدد بين (6–12) تلميذا وتلميذة، وفقا للتعليمات الوزارية، ليواصلوا دراستهم دون انقطاع".