الدفاع المدني يسيطر على حريق في مستشفى بلد العام

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني نجحت، فجر اليوم الاثنين، في السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل مخزن للمستلزمات الطبية في العام، دون تسجيل أي إصابات بشرية".واضافت ان "الفرق المختصة باشرت فور وصولها إلى موقع الحادث بتنفيذ خطة إخلاء عاجلة للمرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات المكافحة، مما أسهم في تطويق النيران وإنجاز مهام الإخماد والتبريد بوقت قياسي ومنع اتساع رقعة الحريق إلى باقي أقسام المستشفى"، مشيرة الى ان "الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة بفتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وفق السياقات القانونية المتبعة".