التربية تعلن نتائج قبول الصف الأول في المدارس الحكومية ذات المعايير الدولية

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أعلنت ، نتائج قبول التلاميذ في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية ذات المعايير الدولية للعام الدراسي المقبل، في سبع محافظات هي: ، وصلاح الدين، وكركوك، وبابل، وواسط، وديالى، وكربلاء .







ودعت الوزارة إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الاطلاع على نتائج عبر رابط التسجيل الإلكتروني المعتمد لكل تلميذ.

وذكر بيان للوزارة، أن إعلان النتائج جاء بإشراف اللجنة المشرفة على المدارس الدولية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية، وبالتعاون مع شركة "البشرى".ودعت الوزارة إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الاطلاع على نتائج عبر رابط التسجيل الإلكتروني المعتمد لكل تلميذ.