بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب شمال شرقي السليمانية

وأوضح التقرير الزلزالي الصادر عن الهيئة أن قوة الهزة بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند الساعة 12:25 ظهراً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات.وأضاف التقرير أن السكان في المناطق القريبة من موقع البؤرة شعروا الهزة، مؤكداً متابعة المستجدات وإحاطة المواطنين بها أولاً بأول.ودعت الهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، مع ضرورة الالتزام بالوصايا والإرشادات الخاصة بالهزات الأرضية.