بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب شمال شرقي السليمانية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن القمر "ملكية أمريكية" وينشر 30 صورة مولدة بالذكاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575296-639243733408129084.jpg
بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب شمال شرقي السليمانية
محليات
2026-09-07 | 06:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
81 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
سجلت المراصد الزلزالية في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، هزة أرضية داخل الحدود العراقية، على بُعد نحو 16 كيلومتراً شمال شرقي مركز
مدينة السليمانية
في
إقليم كردستان
.
وأوضح التقرير الزلزالي الصادر عن الهيئة أن قوة الهزة بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند الساعة 12:25 ظهراً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأضاف التقرير أن السكان في المناطق القريبة من موقع البؤرة شعروا الهزة، مؤكداً متابعة المستجدات وإحاطة المواطنين بها أولاً بأول.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، مع ضرورة الالتزام بالوصايا والإرشادات
الوقائية
الخاصة بالهزات الأرضية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بقوة 5.4 درجة.. هزة أرضية تضرب باكستان
03:16 | 2026-06-27
زلزال بقوة 7.2 درجة يهز شمال شرقي اليابان
01:33 | 2026-06-25
هزة أرضية تضرب شمال العراق والمواطنون يشعرون بها
02:55 | 2026-07-31
هزة أرضية بقوة 3.7 درجات شرق كركوك
11:30 | 2026-07-30
بقوة 4.3 درجة
هزة أرضية تضرب شمال شرقي السليمانية
مدينة السليمانية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
الهيئة العامة
سومرية نيوز
السليمانية
السومرية
الوقائية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يقفز في بغداد مع إغلاق تداولات الأحد
اقتصاد
34.96%
09:36 | 2026-09-06
الدولار يقفز في بغداد مع إغلاق تداولات الأحد
09:36 | 2026-09-06
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد مع افتتاح التداولات الصباحية
اقتصاد
26.06%
03:43 | 2026-09-06
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد مع افتتاح التداولات الصباحية
03:43 | 2026-09-06
ارتفاع كبير في الأسعار.. الدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
21.56%
03:44 | 2026-09-07
ارتفاع كبير في الأسعار.. الدولار في السوق العراقية اليوم
03:44 | 2026-09-07
توجه لإصدار فئات نقدية جديدة أصغر من 250 ديناراً
محليات
17.41%
03:24 | 2026-09-06
توجه لإصدار فئات نقدية جديدة أصغر من 250 ديناراً
03:24 | 2026-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
ناس وناس
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-06
Live Talk
ابتزاز السائقين في بغداد بحيلة صادمة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-06
Live Talk
ابتزاز السائقين في بغداد بحيلة صادمة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-06
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
ناس وناس
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-06
Live Talk
ابتزاز السائقين في بغداد بحيلة صادمة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-06
Live Talk
ابتزاز السائقين في بغداد بحيلة صادمة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-06
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
اخترنا لك
الخارجية توفد لجنة إلى محافظة سمنان لمتابعة الاعتداء على طلبة عراقيين في إيران
09:02 | 2026-09-07
التربية تعيد العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي (وثيقة)
08:01 | 2026-09-07
تشكيل لجنة لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين في إيران
06:52 | 2026-09-07
السوداني يبحث مع "سيمنس" تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والبنى التحتية
06:35 | 2026-09-07
التربية تعلن نتائج قبول الصف الأول في المدارس الحكومية ذات المعايير الدولية
06:00 | 2026-09-07
الاتحادية تحسم نزاع أراضي "كزة فخرة وجليوخان" في نينوى
05:10 | 2026-09-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.