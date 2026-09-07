تشكيل لجنة لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين في إيران

وكان طلبة عراقيون في الإيرانية قد تعرضوا لاعتداء من قبل أفراد إيرانيين، وفق مقطع فيديو تداولته . وبحسب شهادات الطلبة، فإن بعض المهاجمين كانوا في حالة سُكر شديد، مشيرين إلى أن الحادثة وقعت بوجود عناصر من الشرطة الإيرانية.وقال السفير العراقي لدى ، ، إن "السفارة تلقت معلومات عن وقوع سوء فهم ومشادة كلامية تخص مجموعة من الطلبة العراقيين في والاعتداء عليهم"، مبيناً أنها "شكلت لجنة خاصة وتوجهت فوراً إلى موقع سكن الطلبة المعنيين، حيث تم احتواء الموضوع ومعالجة تداعياته بالتنسيق مع الجهات المعنية"، بحسب .وشدد السفير على أن " تتابع بشكل مستمر ملف الطلبة العراقيين وأوضاعهم في مختلف المحافظات الإيرانية"، مؤكداً أن "البعثة الدبلوماسية لن تسمح بأي تجاوز أو تعدٍ على الطلبة العراقيين، وستعمل على توفير الحماية والدعم اللازم لهم بما يضمن سلامتهم وحقوقهم".ودعا الطلبة العراقيين الدارسين في إلى "ضرورة احترام الواقع البيئي والاجتماعي الإيراني، والتحلي بالانضباط والوعي الطلابي والاحترام المتبادل".