السوداني يبحث مع "سيمنس" تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والبنى التحتية

للسوداني ذكر في بيان، ان الجانبان استعرضا نسب الإنجاز الحالية في محطات التوليد وشبكات الصيانة، إلى جانب الخطط المستقبلية لاعتماد وتعزيز الطاقة الإنتاجية في ، بالاعتماد على الوقود المتوفر وتوظيف الغاز المصاحب في إنتاج .وأكد ، أهمية الشراكة مع الرصينة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق المواصفات المطلوبة، ودعم مسار التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على مسيرة شركة في العراق ودعم جهودها في تنفيذ المشاريع وتطوير قطاع الطاقة.