تحديد موعد صرف المكافآت لثلاث فئات

السومرية نيوز – محلي

حددت وزارة الثقافة، اليوم الاحد، موعد صرف المكافآت التشجيعية لثلاث فئات.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العلياوي لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة أنجزت الإجراءات الخاصة بالمنحة التشجيعية للصحفيين والادباء والفنانين"، مبينا ان "وزارة المالية اكملت اجراءاتها الخاصة بتعليمات الموازنة والتي تتضمن آلية الصرف".

وأضاف ان "الاجراءات تضمنت انجاز قواعد البيانات وارسالها الى الجهات المسؤولة عن الصرف، وهناك تحديثات واسماء قد ترفع ونحن متواصلون معها لتوفير جميع قواعد البيانات وسيكون الصرف عن طريق الماستر كارد".

وتوقع ان "يكون موعد صرف المكافآت سيكون خلال شهر".