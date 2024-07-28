اطلاق حملة تشجير كبرى في العراق

السومرية نيوز – محلي

اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حملة تشجير كبرى في العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في مؤتمر صحفي بشأن الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء، واطلعت عليها السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء وجه الحكومات المحلية بالاستعداد للزيارة الأربعينية، وبذل الجهود في ما يخص محور الخدمات والحرائق".

وأضاف ان "السوداني وجه بإطلاق حملة تشجير كبرى"، مشيرا الى انه "تمت الموافقة على قيام المحافظات باقتراح صيانة الطرق المطلوبة".

واكد انه "تم تأليف لجنة بأمر ديواني تتولى دراسة التشريعات الخاصة بقطاع الرياضة، موضحا انه "تم التصويت على تأليف لجنة بأمر ديواني تتولى تقديم مقترح قانون الصحة والسلامة المهنية".

وذكر انه "تمت التوصية إلى أمانة مجلس الوزراء لتعديل قانون الخدمات الصناعية"، لافتا الى ان "الاجتماع قرر اعتماد تسمية قسم الصحة والسلامة المهنية بدلاً عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية".