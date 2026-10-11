الدفاع المدني يخمد حريقاً في بغداد

أعلنت ، مساء الأحد، عن إخماد حريق في دون تسجيل إصابات.

وجاء في بيان للمديرية، "نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع داخل محل لتجارة الإطارات والبطاريات في مجمع المشن بمنطقة بالعاصمة ". وأضاف البيان "هرعت فرق الدفاع المدني إلى محل الحادث وتمكنت من تطويق النيران وإخمادها بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية، مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".