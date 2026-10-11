كتائب حزب الله تطالب برفع "الحصار الظالم" عن شعب اليمن

وجاء في بيان للكتائب، "نبارك للإخوة في يمن الصمود، شعبًا وقيادة، العمليات العسكرية للدفاع عن كرامة شعبه وحقوقه المسلوبة، إثر الحصار المفروض عليه من الكيان السعودي، وبدعمٍ من العدو الصهيوأمريكي وأدواته في المنطقة".

وأضاف البيان "في الوقت الذي ندعو فيه وأسياده إلى قبول الهزيمة ورفع الحصار الظالم عن شعب ، نؤكد أن الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية يقفان إلى جانبهم في قضيتهم العادلة، وفق البيان.



واعتبر البيان أن "الأصوات النشاز التي تصدر من هنا وهناك إنما تعبّر عن أصحابها، فشعبنا الأصيل، بجميع أطيافه ومكوناته، يبقى سندا وعونا لكل قضايا الأمة الحقة"، مضيفا "إننا في كتائب ندعو الإخوة في اليمن إلى الاستمرار في التنكيل بقرن وأعداء الإنسانية، حتى يتحقق النصر، وتُسترد الحقوق إلى أهلها، ويُرفع الظلم عن الشعب اليمني المظلوم".