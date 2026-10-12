أمطار رعدية وحرارة متغيرة حتى الجمعة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في عن اليوم السابق".وأضافت أن " طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية خفيفة في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع على العموم".وأشارت إلى أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في بعض الأماكن من المنطقة الوسطى، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى"، موضحة أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في بعض الأماكن من المنطقة الوسطى، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية و الجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".