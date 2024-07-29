إلغاء عودة 7 رحلات جوية لشركات طيران أجنبية من مطار بيروت

السومرية نيوز – دولي

كشف مصدر في مطار بيروت، عن إلغاء 7 رحلات جوية من ضمنها رحلات لشركات طيران عربية.

وقال المصدر انه "تم إلغاء حتى الساعة (16:20 بتوقيت موسكو) 7 رحلات جوية، ومن ضمن الرحلات التي تم إلغاؤها رحلات للخطوط الفرنسية والسويسرية والأردن والسعودية".

واعتبر المصدر الإجراء الذي اتخذته شركات الطيران أمرا عاديا في ظل التوترات الأمنية، لافتا إلى أن "المدة الأقصى لإلغاء الرحلات هي الخامس من شهر آب المقبل".

وأشار المصدر إلى أن "بعض الشركات لم تلغ رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي".

ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هو المطار الوحيد في لبنان، وقد استهدف في حروب سابقة مع إسرائيل، منها آخر حرب دارت بين الطرفين في العام 2006.