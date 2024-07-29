التربية تكشف حقيقة الاستقطاعات من رواتب موظفيها

وقالت الوزارة في بيان، "بعد انتشار كتاب استقطاع المبالغ المالية الخاص بالمديريات على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد أن الاستقطاعات المشار اليها في الكتاب لا تشمل جميع المديريات العامة للتربية بل بعض المديريات التي لم تستقطع رسوم طابع الحملة الوطنية ومقداره الفي دينار خلال عام كامل وذلك بسبب تلكؤ عدد من المديريات".

وأضاف البيان أن "الاستقطاع ورد في قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (19) لسنة 2019 المادة (1) اولاً وقانون رسم طابع رقم (71) لسنة 2012 المادة (12) وهذا الرسم يفرض على جميع الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة".



وكان كتاب لوزارة التربية متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن وجود استقطاعات برواتب الموظفين كرسوم لبناء مدارس.