المرور.. لوحات دليفري الى المنازل

السومرية نيوز – محلي

أعلنت مديرية المرور العامة، عن استحداث خدمة "لوحتك للبيت"، فيما نشرت فيديو توضيحي للراغبين بالتقديم على هذه الخدمة.

وذكرت المديرية في مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، ان "التقديم لهذه الخدمة يكون عبر ملئ استمارة الكترونية ودفع رسوم طباعة اللوحات الكترونيا".

وبينت ان "تسجيل الدخول عبر بوابة اور"، مشيرة الى ان "رسالة نصية ستصل الى هاتف الشخص والتي تحتوي على رابط الكتروني لغرض دفع رسوم استبدال اللوحات".

وذكرت ان "مفرزة مرورية ستتوجه الى دار المواطن لغرض تثبيت اللوحة".