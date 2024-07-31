30 يومًا وينتهي الصيف.. بداية لطيفة لآب ولكن: "مؤشرات سيئة لأسبوعه الثاني"

وقال راصدون جويون، ان العد التنازلي لرحيل الصيف قد بدأ، والنهار بدأ يقصر والليل يطول، فيما لم يتبق سوى 30 يوما على دخولنا فصل الخريف مناخيا، فيما ينتهي الصيف فلكيا بعد 50 يومًا، ويبدأ موسم الامطار بعد 60 يومًا.وبحسب خرائط الطقس، فأن تموز هذا العام كان الأقل حرارة منذ 4 سنوات، فيما ستكون حالة الطقس بين 1 و5 آب بدرجات حرارة حول المعدل في مناطق وسط وشمال العراق ولاتتجاوز الـ43 مئوية.اما الرياح فستكون معتدلة الحرارة نهارا، بينما في الليل ستكون "رائعة" في الأسبوع الأول من شهر آب، اما الأسبوع الثاني فسيشهد مرتفعات حرارية تؤدي الى هبوب رياح البوارح الحارة لتصل درجات الحرارة الى 49 و50 مئوية ربما في محافظات الجنوب واقل من ذلك في وسط وغرب البلاد.