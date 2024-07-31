مواكب عزائية بذكرى الاعتداء على مرقد الإمامين العسكريين (صور)

شهدت مدينة سامراء، مساء الأربعاء، مواكب عزائية بذكرى الاعتداء الذي طال مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام).

وشهد مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (ع) في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، تفجيراً في 22 شباط 2006 استهدفت الضريح. أدناه صور من العتبة العسكرية..