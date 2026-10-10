النزاهة تضبط ثلاثة موظَّفين أوهموا مواطناً بغرامةٍ ماليَّة لابتزازه والحصول على رشوة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق انتقل إلى قطاع كهرباء الجانب الأيمن في مدينة ، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ إثر طلبهم مبلغاً ماليّاً من أحد المواطنين؛ مقابل إلغاء غرامةٍ زعموا أنَّها مفروضةٌ بحقه".وأضافت ان "المُتَّهمين أوهموا المُشتكي بوجود غرامةٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ عليه؛ بسبب التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنيَّة، وعمدوا إلى ابتزازه ومُساومته على دفع مبلغٍ ماليٍّ لقاء إلغائها".وذكرت انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".