35 بالمئة تفصل امام دخول جسر جديد للخدمة يربط الرصافة بالكرخ

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الاعمال متواصلة في انجاز الثاني، حيث تم انجاز نحو 230 مترا من اصل 520 مترا من الطول الكلي للجسر".وأضاف أن "الجسر سيشكل محورا جديدا لربط جانبي وتعزيز انسيابية حركة المركبات والربط مع محاور وساحة النسور والمناطق المحيطة"، مشيرا الى أن "الجسر يعد احد مكونات مشروع تطوير وتأهيل شارع ابو نؤاس الذي تم افتتاحه في وقت سابق، حيث بلغت نسبة الانجاز الحالية للجسر اكثر من 65‎ بالمئة".وتابع أن "نسبة الانجاز التراكمي للمشروع بجميع فقراته (شارع ابو نؤاس بجزئيه الاول والثاني ومجسر القادسية وجسر الجديد) مايقارب الـ88‎%‎".