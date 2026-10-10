بالوثيقة.. لجنة نيابية تخاطب وزارة التعليم بشأن شرط الاستفادة من قرار عدم الرسوب

وجاء في وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة وتلقتها ، "ندعو الى رفع شرط الاستفادة من قرار سنة عدم الرسوب للعام الدراسي 2025–2026، والمتعلق بعدم استفادة الطالب من قرارات العودة إلى مقاعد الدراسة أو قرارات عدم الرسوب خلال السنوات الدراسية السابقة".وأضاف ان "هذا الشرط يترتب عليه حرمان عدد من الطلبة الاستفادة من القرار".