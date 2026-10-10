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أجواء شتوية حتى الأربعاء
محليات
2026-10-10 | 02:28
Alsumaria Tv
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1,365 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، استمرار تساقط الامطار الرعدية حتى الأربعاء.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا على العموم يتحول الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا على العموم يتحول الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في
المنطقة الشمالية
والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في
المنطقة الجنوبية
ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية وقليلا في المنطقة الوسطى بينما تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".
وأكدت ان "طقس الثلاثاء سيكون غائما مصحوب بزخات مطر خفيفة الشدة متفرقة تكون رعدية أحيانا في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، لافتة الى ان "طقس الأربعاء سيكون غائما جزئيا الى غائم على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".
وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستتراوح بين 29-41 مئوية".
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