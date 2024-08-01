بيئة النجف توجه انذارا لبلدية المشخاب وتمنحها 10 أيام لإزالة مكب نفايات مخالف

وأوضحت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الانذار جاء استنادا الى قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ ولمخالفتكم المادة ١١ من القانون اعلاه تقرر توجيه انذار لكم بضرورة مراجعة المديرية لغرض ازالة المخالفة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقكم وفق احكام قانون حماية وتحسين البيئة آنف الذكر".وأشارت المديرية الى "الجهود المكثفة التي تبذلها كوادر شعبة البيئة الحضرية بالمتابعة الدورية اليومية للمكبات العشوائية التي تقيمها مديريات البلدية في محافظة النجف الأشرف واخرها مكب منطقة العصية في قضاء المشخاب الذي لوحظ فيه انتشار للحرائق والادخنة والنباشة وهي في مجملها مكاره بيئية وصحية يجب القضاء عليها بشكل تام بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة كما تنص على ذلك وزارة البيئة العراقية".