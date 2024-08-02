محافظتان تودعان الحرارة الأربعينية

السومرية نيوز – محلي

نشرت هيئة الأنواء الجوية، درجات الحرارة العظمى المتوقعة في محافظات البلاد ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظة ميسان ستسجل يوم غد السبت درجة حرارة 46 مئوية، فيما ستسجل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة حرارة 45 مئوية كما ان محافظات الديوانية والنجف وكربلاء وواسط وبغداد ستسجل حرارة 44 مئوية".

وأضافت ان "درجات الحرارة في محافظتي دهوك والسليمانية ستسجل 39 درجة مئوية واربيل 40 مئوية".