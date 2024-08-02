تتضمن منحة مالية وتكاليف علاج.. ما هي منصة "التمكين"؟

السومرية نيوز – محلي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، عن تفعيل منصة التمكين والوظائف للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال بوابة اور الالكترونية.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منصة التمكين والوظائف هي خدمة الكترونية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف لتمكينهم (اجتماعيا، اقتصاديا، طبيا، تعليميا ومهنيا) من خلال:

-التدريب المهني المناسب لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقا لحاجات سوق العمل .

-تدريب اسر ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة لا تمس كرامتهم بما يحقق دمجهم مجتمعيا .

-توفير مقاعد مجانية في المدارس الاهلية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الاسر محدودة الدخل .

-اعفاء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار للدارسة الخارجية للمراحل الدراسية كافة .

-توفير المنحة المجانية للأشخاص ذوي الاعاقة في الجامعات العراقية لمن هم دون خط الفقر .

- منح الخدمات الصحية مجانا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .

-تأمين تكاليف العلاج داخل وخارج العراق بما في ذلك اجراء العمليات او اي متطلبات أخرى .

-الاستفادة من المعينات الطبية (أطراف صناعية، كراسي، مساند…الخ) .

ويكون التقديم على المنصة من خلال الرابط المبين ادناه :