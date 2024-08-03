بمناطق متفرقة ببغداد.. اعتقال 13 مخالفاً لشروط الإقامة من هذه الجنسيات

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على 9 اشخاص يحملون الجنسية الباكستانية والبنغلادشية ضمن قاطع مركز شرطة ملعب الشعب".وأضاف، انه "تم القبض على 4 اخرين يحملون الجنسية البنغلاديشية ضمن قاطع الكرادة"، مشيرا الى ان "الجميع مخالفين لشروط الإقامة".