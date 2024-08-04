قرار من التربية يخص تلاميذ المدارس الدولية (وثيقة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد السومرية نيوز، ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي سمحت لتلاميذ المدارس الدولية ذات (المنهج البريطاني/ المنهج الامريكي/ منهج (IB)) فقط والمعترف بها الذين يرغبون بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد بالاستضافة.وأضاف البيان ان ذلك يأتي بعد تحديد المستوى الدراسي لهم واداء اختبارهم من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات وكما موضح في الأدنى: