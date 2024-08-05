مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر صفر

وذكر بيان للمكتب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو الاول لشهر صفر الخير لعام ١٤٤٦ للهجرة".ويوم أمس، اصدر الوقف السني بياناً جاء فيه: انه "ونظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الإثنين، هو المكمل لعدة شهر محرم الحرام، وأن يوم الثلاثاء هو غرة شهر صفر للعام الحالي 1446 هـ".