3 الاف رحلة جوية لنقل زائري الاربعينية بين إيران والعراق

وقال رئيس اللجنة هاديان فر، ان 3 الاف رحلة او ما يعادل 700 رحلة جوية أسبوعيا سيتم تسييرها بين العراق وايران خلال زيارة الأربعين، مبينا ان 80% من الرحلات ستكون إلى مطار النجف و20% إلى مطار بغداد.وبين انه بحسب التوقعات سيشارك أكثر من 4 ملايين و600 ألف من المواطنين في البلاد في أربعينية هذا العام، حيث تبلغ حصة السيارات الخصوصية في نقل الزوار 62%، وحصة أسطول النقل العام 38%.وشارك 4 ملايين زائر إيراني العام الماضي في زيارة الأربعين، وبارتفاع العدد الى 4.6 مليون زائر، هذا يعني ان عدد الزائرين هذا العام سيكون أكثر بنسبة 15%.وأضاف، انه تقرر إصدار تأشيرات لـ50 ألف زائر باكستاني يسافرون عبر حدود ميرجاوه وريمدان، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن، كما تقرر تزويد أساطيل النقل البري العام والجوي للدول الأجنبية التي تنقل زوار الأربعين بالوقود بالسعر المحلي.