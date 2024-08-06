نشرة السومرية.. هجوم عين الأسد وتحقيق بشراء الذهب وتهريبه ومحافظ مؤقت لكركوك

# هجوم صاروخي يستهدف عين الاسد يوقع اصابات في صفوف الجيش الامريكي.. وفصيل يدعى "الثوريون" يتبنى الهجوم# مع التحرك لاستجواب محافظ البنك المركزي.. اتهامات تطال الحكومة بالإخفاق في الملف الاقتصادي ومعالجة ازمة الدولار# عبر نافذة بيع العملة.. دعوات للتحقيق بعمليات شراء الذهب وتهريبه، ومطالبات بكشف المستفيدين من العملية# ترجيحات بترشيح محافظ مؤقت لكركوك لحين التوصل لاتفاق.. وقرار بإنهاء عمل مدراء الوحدات الادارية في بغداد