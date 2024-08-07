المئات يتظاهرون شرقي الديوانية لإنقاذهم من الجفاف

وقال مراسل السومرية نيوز، إن المئات من أهالي قضاء آل بدير تجمعوا، اليوم، في الساحة وسط القضاء وتوجهوا إلى الشارع الرئيسي طريق ديوانية - ناصرية واغلقوه احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بتوفير المياه والخدمات.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين احتجوا على نقص المياه منذ سنوات بعدما هاجر العديد من أهالي القرى والأرياف في القضاء بسبب شحة المياه وجفاف الأراضي الزراعية.ويبعد قضاء ال بدير ٦٥ كم شرقي محافظة الديوانية وهاجر أكثر من نصف سكان القرى في القضاء خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وشحة المياه.