جنايات الأنبار: السجن 10 سنوات لمدير شعبة الأمن والمعلومات في مؤسسة الشهداء

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان أقدم على بيع اليوزرات التابعة لهيئة التقاعد الوطنية إلى معقبين مقابل مبالغ مالية، فضلا عن قيامه بإيقاف رواتب الشهداء والجرحى ومن ثم يقوم بإطلاقها مقابل مبالغ مالية".وتابع، أنه "قام ايضا بتسهيل اصدار كتب المساءلة والعدالة والموقف الامني للشهداء والمصابين لقاء مبالغ مالية"، لافتا إلى أن "الحكم صدر وفقا للقرار 160/ ثانيا/ 1 الشق الاول لسنة 1983".