بعد ظهور أسمائهم بالشرطة.. دعوة حكومية للمشمولين الى عدم تفويت الفرصة

السومرية نيوز – محلي

دعت هيئة الحماية الاجتماعية، المستفيدين الذين ظهرت اسماؤهم ضمن قوائم المقبولين في صفوف منتسبي الشرطة الى عدم تفويت الفرصة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على الذين ظهرت اسماؤهم ضمن قوائم المقبولين في صفوف منتسبي الشرطة الذين لم يراجعوا مراكز التدريب في محافظاتهم سواء الذين وصلتهم رسائل او لم تصلهم، الى عدم تفويت هذه الفرصة".

وشددت على "ضرورة مراجعة مراكز الالتحاق للانضمام الى صفوف قوى الامن الداخلي واكمال الإجراءات".