موجة حر تضرب العراق.. 8 محافظات تتخطى حاجز الـ 47 مئوية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحو حار مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (6-8) كم".

وأضافت "أما في يوم السبت فسيكون الطقس صحو حار مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (6-8) كم".



وأوضحت الهيئة أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاحد المقبل، سيكون الطقس صحو حار، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (6-8) كم "، مشيرة الى ان "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحو حار، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8) كم".