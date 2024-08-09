الموارد توضح بشأن نفوق الأسماك في هور الحويزة بميسان

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول نفوق الأسماك في هور الحويزة - مجرى الدوب، وجه الوزير بتشكيل فريق لأجراء الكشف الفوري من مدير الموارد المائية ومدير أدارة مشاريع أهوار ميسان وحضور ممثلي دائرة البيئة ودائرة الزراعة في المحافظة".واضاف البيان أنه "تم التوجه الى الموقع وتبين أن مجرى الدوب هو مجرى طبيعي يمتد بطول ١٢ كم وعمق المياه هي بين ٢ الى ٣ أمتار وعرض المجرى بين ٧٥ الى ١٥٠ متر، حيث لوحظ أن نفوق الأسماك وقع في جزء محدد من المجرى، وتم أجراء فحوصات نوعية للمياه من قبل المختصين، وكانت نتائج نسبة الأوكسجين المذاب ونسبة الأملاح ضمن المعدلات الطبيعية للمياه التي تعيش فيها الأسماك".وتابع البيان أن "اغلب الأسماك النافقة من نوع سمك القط المعروف محليا بسمك الجري، وتم أخذ نماذج من الأسماك النافقة من قبل قسم الثروة السمكية والبيطرة، لأجراء فحوصات دقيقة لمعرفة أسباب النفوق".