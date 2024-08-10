جثث أبقار "مجهولة الهوية" على طريق رئيسي لمرور الزائرين في النجف (فيديو)

ووثق احد المواطنين عددا من الابقار النافقة والمرمرية على الرصيف في الطريق الحولي لمحافظة النجف، منتقدا الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل وكذلك البلدية وضعف متابعتها، خصوصا وان هذا الطريق هو طريق رئيسي لمرور الزائرين مع اقتراب زيارة الأربعين.ويقول عدد من أبناء المحافظة، ان تجار الحيوانات الذين ينقلونها من محافظات بعيدة لبيعها في النجف، يسجلون وفيات في صفوف بعض حيواناتهم المنقولة بسبب حرارة الطقس او النقل غير الصحيح، ليقوموا بعد ذلك برمي هذه الحيوانات النافقة في الطرقات الرئيسية بالمحافظة لعدم المتابعة.