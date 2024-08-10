ضحايا بحادث حريق داخل فندق في كربلاء

أفاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بوقوع ضحايا اثر حادث حريق داخل فندق في كربلاء.

وقال مراسلنا، ان حادث حريق اندلع داخل فندق في منطقة العباسية وسط المدينة القديمة، مشيراً إلى أن 15 فرقة من الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه وإخماده.

وأشار إلى أن حصيلة الحريق بشكل أولي هي "وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم جنسية اجنبية".