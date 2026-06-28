حتى الغد.. محافظتان في الاجواء الربيعية

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (30) كم/س ,ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى(30)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارةمقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة إلى أن "الطقس في يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع تواجد بعض الغيوم في ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة, اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".