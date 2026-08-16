اتحاد الغرف التجارية يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع بعثة الاتحاد الأوروبي

وأكد رئيس الاتحاد، عامر ، أن الهدف الأساسي من الاجتماع يتمثل في تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة، وتطوير التعاون المشترك مع والمؤسسات والمنظمات الدولية.كما يهدف الاجتماع إلى تسريع وتيرة النشاط التجاري في وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية لجذب ، وذلك في إطار دعم أهداف الرامية إلى استدامة مشروع " " وإيجاد أفضل السبل لربط التجارة العراقية بأوروبا والعالم.وتضمنت المباحثات محاور رئيسية أبرزها اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، وخارطة الاستثمار الوطنية، ومشروع (جوبز) لتنمية القطاع الخاص، وملف انضمام العراق إلى (WTO) بالتعاون مع (ITC)، بالإضافة إلى ملفات التحكيم التجاري ونزاهة الأعمال والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع برنامج الإنمائي (UNDP).وطُرِحت خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والمستدامة والتحول الرقمي، إضافة إلى برامج بناء قدرات القطاع الخاص والشركات ورواد الأعمال، بما يدعم توسيع آفاق التعاون العراقي الأوروبي ويعزز توجهات البلاد نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.وناقش المجتمعون تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين التجارية العراقية واتحاد الغرف الأوروبية (EUROCHAMBRES)، إلى جانب تعزيز المشاركة الأوروبية في "ملتقى الأعمال العراقي - الأوروبي" المزمع عقده ضمن فعاليات العراقي للتجارة والاستثمار INTF2026، لفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.