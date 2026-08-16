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اتحاد الغرف التجارية يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع بعثة الاتحاد الأوروبي
محليات
2026-08-16 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
السومرية نيوز
— محليات
عُقد في مقر
اتحاد الغرف
التجارية العراقية بالعاصمة
بغداد
اجتماع موسع ضمّ مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية وحكومية عراقية إلى جانب بعثة
الاتحاد الأوروبي
في
العراق
، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بمشاركة رئيس الاتحاد عامر
الفهداوي
، وسفير الاتحاد الأوروبي كليمينس سيمتنر، وممثلين عن وزارتي التجارة والخارجية والهيئة الوطنية للاستثمار.
وأكد رئيس الاتحاد، عامر
الفهداوي
، أن الهدف الأساسي من الاجتماع يتمثل في تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة، وتطوير التعاون المشترك مع
الاتحاد الأوروبي
والمؤسسات والمنظمات الدولية.
كما يهدف الاجتماع إلى تسريع وتيرة النشاط التجاري في
العراق
وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية لجذب
الاستثمار الأجنبي
، وذلك في إطار دعم أهداف
الحكومة العراقية
الرامية إلى استدامة مشروع "
طريق التنمية
" وإيجاد أفضل السبل لربط التجارة العراقية بأوروبا والعالم.
وتضمنت المباحثات محاور رئيسية أبرزها اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، وخارطة الاستثمار الوطنية، ومشروع (جوبز) لتنمية القطاع الخاص، وملف انضمام العراق إلى
منظمة التجارة العالمية
(WTO) بالتعاون مع
مركز التجارة الدولية
(ITC)، بالإضافة إلى ملفات التحكيم التجاري ونزاهة الأعمال والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي (UNDP).
وطُرِحت خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والمستدامة والتحول الرقمي، إضافة إلى برامج بناء قدرات القطاع الخاص والشركات ورواد الأعمال، بما يدعم توسيع آفاق التعاون العراقي الأوروبي ويعزز توجهات البلاد نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وناقش المجتمعون تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين
اتحاد الغرف
التجارية العراقية واتحاد الغرف الأوروبية (EUROCHAMBRES)، إلى جانب تعزيز المشاركة الأوروبية في "ملتقى الأعمال العراقي - الأوروبي" المزمع عقده ضمن فعاليات
المنتدى الوطني
العراقي للتجارة والاستثمار INTF2026، لفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
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