العدل تبدأ المرحلة الأولى للتحول الرقمي في بغداد

الوزارة، مراد ، أوضح أن جميع الإجراءات والمشاريع الخاصة بالخطة الإستراتيجية أُدرجت ضمن سقوف زمنية وتواريخ تنفيذ واضحة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذها وفق البرنامج الزمني المعتمد.وذكر أن المشروع الذي سينطلق في قبل التوسع إلى بقية محافظات البلاد وفق مراحل تنفيذية محددة، سيشمل دوائر: والكاتب العدل والتنفيذ، مؤكداً أن المشروع سيسهم في بناء وزارة تعمل وفق نظام رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لإدارة معاملاتها، ما سيعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي سياق ذي صلة، كشف الساعدي عن أن الوزارة أعدت خطة تتضمن مجموعة مشاريع مختلفة وإجراءات متنوعة، تهدف إلى تطوير عملها بشكل علمي وعملي، وفي مقدمتها تعزيز البنى التحتية للمؤسسات والسجون التابعة لها، إضافة إلى تطبيق وتوسيع برامج التعليم المختلفة داخل الدوائر الإصلاحية.وكشف عن مباشرة الوزارة بافتتاح جامعات ومدارس داخل السجون، إلى جانب تنفيذ برامج لمحو الأمية، على أن تشهد هذه المشاريع توسعاً أكبر خلال المدة المقبلة، بما يعزز جهود الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزلاء مجتمعياً.