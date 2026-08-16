الحبانية تنتعش من جديد

وقال دبوس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر إطلاق 50م٣/ثا من المياه إلى ، بهدف رفع مناسيبها وإنعاشها وتحسين واقعها البيئي، فضلًا عن توفير مصدر مائي يخدم القرى القريبة من ضفافها".وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الموارد المائية ، حيث جرى خلاله بحث واقع البحيرة واحتياجاتها المائية، والتأكيد على أهمية دعمها والحفاظ على استدامة مواردها.وأشار المحافظ إلى أن "إطلاق المياه يمثل خطوة مهمة في معالجة الواقع البيئي لبحيرة وإعادة الحيوية إليها، بما يعزز الاستفادة منها ويدعم القرى والمناطق المحيطة بها".