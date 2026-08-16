النزاهة تضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبائك ذهبية بمنازل وكيل وزير الكهرباء (صور)

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة المُنفَّذة بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ فريقاً من مُديريَّة تحقيق تمكَّن، بعد عمليات متابعة وتحرٍّ وتقصٍّ مُكثَّـفة، من العثور على مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ وكمياتٍ من الذهب في عدَّة منازل عائدةٍ للمُتَّهم (خالد غزاي عطية) وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع الذي سبق أن نفَّذت ملاكات الهيئة أمر قبضٍ بحقه.وبيَّنت أنَّ الأموال المضبوطة بلغت (1,175,000,000) ملياراً ومئة وخمسة وسبعين مليون دينارٍ عراقي، و (5,839,000) خمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن سبع سبائك ومُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ، لافتةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.