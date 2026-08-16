حراك قضائي لحسم تسليم آلاف المعتقلين السوريين بين بغداد ودمشق

وجاءت المباحثات في وقت يجدد فيه أهالي عدد من المعتقلين ونشطاء حقوقيون تأكيداتهم بأن قوائم الموقوفين تضم مدنيين ومعارضين سابقين اعتُقلوا تعسفياً من قِبل "قوات الديمقراطية" (قسد) بتهم كيدية، قبل أن يتم ترحيلهم إلى ضمن عمليات نقل جماعية قادتها قوات .وفي هذا السياق، كشف رئيس في العراق، القاضي ، أن المباحثات في دمشق تركزت حول الوضع القانوني للموقوفين السوريين الذين تسلمتهم من مراكز احتجاز شمال شرقي سوريا، مؤكداً خضوعهم لتحقيقات قضائية مع توفير الضمانات القانونية.وأوضح جبر أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجان قضائية مشتركة لعقد اجتماعات مستمرة لحسم ملفات المحاكمات، فيما أفادت مصادر مطلعة باقتراب التوقيع على اتفاقية ثنائية تُنظم عمليات نقل المعتقلين ومحاكمتهم، تمهيداً لإعادتهم على دفعات.وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أن إجمالي عدد السجناء السوريين الذين نُقلوا من سجون "قسد" إلى مرافق الاحتجاز العراقية بلغ 3,543 شخصاً.