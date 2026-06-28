توجيه عاجل يخص رواتب الموظفين

نيوز- محلي

اصدر وزير المالية ، اليوم الاحد، توجيها عاجلا يخص رواتب الموظفين.

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير المالية وجه بصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري اعتبارا من اليوم الاحد".